Un Recovery senza democrazia | «Questa non è l’alternativa alla crisi»

(Di lunedì 26 aprile 2021) DavantiCamera che ha ricevuto il piano del secolo, quello di «ripresa e resilienza» solo dopo le 14 per votarloconoscere la versione definitiva in serata, ieri si è radunato un puzzle di movimenti, associazioni e sindacati che anima la rete «Per una società della cura». Insieme hanno redatto il «PlaNet» alternativo a quello che il 30 aprile il governo invieràCommissione Europea. Prossimi appuntamenti: a Roma per il Global Health Summit del 21 maggio e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

marcodimaio : Senza l’autorevolezza e la forza del presidente #Draghi, oggi avremmo un recovery plan ancora in bilico e rimaneggi… - Daniele_Manca : #MarioDraghi è la carta da non sciupare (siamo certi che senza di lui saremmo riusciti a prendere i 191,5 miliardi… - gennaromigliore : Poco fa a @Montecitorio ho sottoposto alla ministra @mara_carfagna, che ringrazio, la necessità di destinare parte… - GaetanoBellino : RT @Michele02828265: #Salvini vuol capire il Recovery Fund perché lui di Economia se ne intende. È riuscito a farsi dilazionare dalla Agenz… - C3vLocke : RT @nonexpedit: Draghi a parte, questo recovery plan apre la strada a un disastro economico senza precedenti. -

... 'Prima pensiamo a mettere in sicurezza i fondi del', ha commentato a margine dell'... imprenditore del barolo, a Torino, o il magistrato Catello Maresca a Napoli (però l'appoggio di ...Sto preparando il discorso sulplan, oggi si sceglie in Parlamento sui 200 miliardi". E ... sui quali non è arrivato nè un veto nè tantomeno un sì da FdI e "di noi è difficile candidare ...La cifra «storica» è 248 miliardi di euro, per finanziare centinaia di progetti «ambiziosi». Ma sbaglia chi pensa che il Piano nazionale di ripresa e resilienza ...Il Sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, questa mattina ha tenuto un confronto con il nuovo Presidente di Confindustria Avellino, Emilio De Vizia e tutta la struttura dirigenziale dell'azienda d ...