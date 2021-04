Advertising

sulsitodisimone : Un pescatore ha avvistato uno squalo bianco lungo 5 metri nel mare di Patti - NewSicilia : #Newsicilia SQUALO BIANCO IN #SICILIA - All'interno l'intervista VIDEO al pescatore e il suo racconto - linda_villanti : RT @ilSicilia: #Cronaca #CarmeloIsgrò “Squalo bianco” avvistato da un pescatore nel golfo di Patti - ilSicilia : #Cronaca #CarmeloIsgrò “Squalo bianco” avvistato da un pescatore nel golfo di Patti -

Unhauno squalo bianco lungo 5 metri nel mare di ...... presidente di Sos Mediterranee e soccorritore a bordo della Ocean Viking che ieri ha... dopo la segnalazione di unlocale sulla presenza di un gommone in difficoltà in zona 'Search ...PATTI - Un grosso squalo di circa 4/5 metri di lunghezza è stato avvistato a Patti (Messina) da un pescatore, Santino Incognito, durante una battuta di ...Si tratta di un avvistamento raro, ma intorno alle acque siciliane esiste un'area di riproduzione. "E' passato accanto alla mia barca - ha raccontato il pescatore - ma non era molto interessato a me" ...