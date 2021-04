Un milione di contagi in 3 giorni: in nessun posto il Covid dilaga così violentemente come in India (Di lunedì 26 aprile 2021) Un milione di contagi in 3 giorni. L’India registra il suo quarto record consecutivo di contagi giornalieri: 349.691 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono stati 2.767, il dato più alto in assoluto. La variante Indiana spaventa al punto che oggi è intervenuto anche il ministro della Salute Speranza con una ordinanza. Un milione di casi di Covid-19 in tre giorni. Sono impressionanti e in costante aumento i numeri del contagio che arrivano dall’India, di nuovo in ginocchio a causa del Coronavirus e della variante Indiana che spaventa anche l’Europa e l’Italia, tanto che il ministro Speranza è intervenuto con una ordinanza che blocca gli ingressi nel nostro Paese. Da ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 26 aprile 2021) Undiin 3. L’registra il suo quarto record consecutivo digiornalieri: 349.691 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono stati 2.767, il dato più alto in assoluto. La variantena spaventa al punto che oggi è intervenuto anche il ministro della Salute Speranza con una ordinanza. Undi casi di-19 in tre. Sono impressionanti e in costante aumento i numeri delo che arrivano dall’, di nuovo in ginocchio a causa del Coronavirus e della variantena che spaventa anche l’Europa e l’Italia, tanto che il ministro Speranza è intervenuto con una ordinanza che blocca gli ingressi nel nostro Paese. Da ...

