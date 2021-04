Tragedia in Alto Adige, bimbo di 14 mesi precipita dal balcone: gravissimo, è deceduto in ospedale (Di lunedì 26 aprile 2021) Una Tragedia quella che è avvenuta venerdì scorso in provincia di Bolzano e che trova drammatico epilogo quest’oggi, giorno un cui è stato dichiarato il decesso del piccolo bimbo di 14 mesi che era precipitato dal balcone della casa in cui viveva con i genitori. Indagano sulla dinamica dell’incidente i Carabinieri. Bolzano, bimbo di 14 mesi precipita dal balcone La notizia è stata riportata dal Dolomiten e ripresa da Ansa. Tutto sarebbe accaduto venerdì sera scorso a Ponte Gardena, un piccolo comune in provincia di Bolzano, in Trentino Alto Adige. Secondo quanto era stato riportato, il piccolo di appena 14 mesi era rovinosamente precipitato dal ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Unaquella che è avvenuta venerdì scorso in provincia di Bolzano e che trova drammatico epilogo quest’oggi, giorno un cui è stato dichiarato il decesso del piccolodi 14che erato daldella casa in cui viveva con i genitori. Indagano sulla dinamica dell’incidente i Carabinieri. Bolzano,di 14dalLa notizia è stata riportata dal Dolomiten e ripresa da Ansa. Tutto sarebbe accaduto venerdì sera scorso a Ponte Gardena, un piccolo comune in provincia di Bolzano, in Trentino. Secondo quanto era stato riportato, il piccolo di appena 14era rovinosamenteto dal ...

Advertising

UnioneSarda : Tragedia in #AltoAdige: bimbo di 14 mesi cade dal balcone e muore - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Tragedia a Ponte Gardena in Alto Adige. Bambino di 14 mesi cade dal balcone perde la vita. - TgrRaiTrentino : Tragedia a Ponte Gardena in Alto Adige. Bambino di 14 mesi cade dal balcone perde la vita. - TViweb : Post Edited: Tragedia nell’alto vicentino: ragazza si getta nel vuoto dal ponte - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Tragedia nell’alto vicentino: ragazza si getta nel vuoto dal p -