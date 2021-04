Tassotti | “Super Lega? Pensiamo a dare valore alla Serie A Corsa Champions? La Juve non mi convince | meglio il Napoli”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 26 aprile 2021) Mauro, ex giocatore del Milan, intervistato dGazzetta dello Sport, ha parlato dellae della: “? Comunicazione e tempi sbagliati. E la meritocrazia, nel calcio, deve esistere. Piuttosto, ragioniamo su come rendere più attraente laA epiùad essa. La volata? Abbiamo appena parlato di meritocrazia, allora dico Milan, perché lo merita, e Atalanta, per lo stesso motivo. Non sono più così sicuro della: ildi Rino gioca bene e vince…”. Sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu: “Se avessero voluto andar via, avrebbero interrotto le trattative, no?”. Su Tomori: “Penso ...