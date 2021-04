Serie C, la nota della Lega Pro dopo il Consiglio Federale: il comunicato (Di lunedì 26 aprile 2021) La Lega Pro ha diramato un lungo comunicato al termine del Consiglio Federale che si è tenuto oggi: il comunicato Una seduta del Consiglio Federale importante quella di oggi, con risvolti significativi per i club di Serie C. Di seguito i punti emersi: Licenze Nazionali: è stata accettata la proposta della Lega Pro di rinviare al prossimo 10 maggio la definizione del parametro per l’iscrizione al Campionato 2021/22. Verrà compiuta una verifica sulla situazione di ogni club affinché non venga applicato un parametro che aggravi gli effetti già disastrosi della pandemia, pur con l’obiettivo di tutelare il sistema. “I nostri club hanno rispettato i propri impegni con grandissimi sacrifici. Abbiamo regole ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) LaPro ha diramato un lungoal termine delche si è tenuto oggi: ilUna seduta delimportante quella di oggi, con risvolti significativi per i club diC. Di seguito i punti emersi: Licenze Nazionali: è stata accettata la propostaPro di rinviare al prossimo 10 maggio la definizione del parametro per l’iscrizione al Campionato 2021/22. Verrà compiuta una verifica sulla situazione di ogni club affinché non venga applicato un parametro che aggravi gli effetti già disastrosipandemia, pur con l’obiettivo di tutelare il sistema. “I nostri club hanno rispettato i propri impegni con grandissimi sacrifici. Abbiamo regole ...

