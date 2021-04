Sapete quanto guadagna Amadeus? Le cifre sono davvero folli (Di lunedì 26 aprile 2021) Ha una carriera televisiva ventennale, ha condotto trasmissioni di grande successo come Reazione a Catena, L’Eredità, I Soliti Ignoti, Domenica In, Stasera tutto è possibile, L’anno che verrà e non a caso è uno dei presentatori più pagati della Rai. Parliamo di Amedeo Sebastiani, alias Amadeus. Quest’anno, dopo la fortuna della scorsa edizione, torna a fare il direttore artistico al teatro dell’Ariston, per Sanremo 2021 e sembra che il suo sarà il cachet più alto del Festival. Secondo alcune indiscrezioni, per condurre il Festival, Amadeus verrà pagato tra i 500.000 e i 600.000 euro. Anche se non sono cifre confermate, sono perfettamente in linea con quelle ricevute dai suoi predecessori. Il cachet di Amadeus a Sanremo sarebbe il più elevato, infatti Fiorello e Ibrahimovic ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 26 aprile 2021) Ha una carriera televisiva ventennale, ha condotto trasmissioni di grande successo come Reazione a Catena, L’Eredità, I Soliti Ignoti, Domenica In, Stasera tutto è possibile, L’anno che verrà e non a caso è uno dei presentatori più pagati della Rai. Parliamo di Amedeo Sebastiani, alias. Quest’anno, dopo la fortuna della scorsa edizione, torna a fare il direttore artistico al teatro dell’Ariston, per Sanremo 2021 e sembra che il suo sarà il cachet più alto del Festival. Secondo alcune indiscrezioni, per condurre il Festival,verrà pagato tra i 500.000 e i 600.000 euro. Anche se nonconfermate,perfettamente in linea con quelle ricevute dai suoi predecessori. Il cachet dia Sanremo sarebbe il più elevato, infatti Fiorello e Ibrahimovic ...

