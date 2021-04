(Di lunedì 26 aprile 2021) Da oggi, 26 aprile, sono ben 15 le regioni cheano in: Lazio, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Umbria, Marche, Abruzzo, Toscana, Campania e Molise. Si tratta di quasi 50 milioni di italiani che avranno un allentamento delle restrizioni, anche se questo non significa poter dimenticare le regole in vigore, a partire dall’obbligo della mascherina. Per tutti resta il coprifuoco fissato dalle 22:00 alle 5:00, ma questo limite potrebbe essere rivisto tra due settimane, quando verranno verificati i dati dei contagi. Le riaperture inPer le regioni gialle tornano le riaperture nei, sia a pranzo che a cena, anche se solo all’aperto e con le limitazioni delle presenze ai tavoli. Anche nei ...

Advertising

altalex : ?? Il Ministero dell'Interno illustra le novità del Decreto Riaperture su spostamenti, scuola, bar e ristoranti, spe… - CorriereCitta : Ristoranti, palestre, spostamenti, green pass e seconde case: ecco cosa si può fare in zona gialla - tiziodesio : RT @hermes_ticks: vennero a prendere i baristi, i ristorstori, i propetari di palestre, e i loro dipendenti, ma stetti a guardare. vennero… - Beaoh11 : Quando tutto sarà finito ah! ah! ah! ...e migliaia di bar, tutti i ristoranti, migliaia di alberghi, cinema, teatri… - Agenzia_Dire : Da oggi tornano le zone gialle e riaprono molte attività: ecco come cambiano le regole. -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti palestre

QUOTIDIANO.NET

... all'aperto, bisognerà attendere il 15 maggio mentre per leil 1 giugno. Restano invece ... I negozi sono aperti mentre bar erestano chiusi, possibile solo l'asporto o la consegna a ...Solo dal primo giugno in zona gialla ipotranno tornare a servire anche al chiuso (ma ... Stessa data per le, mentre le piscine riapriranno un po' prima (dal 15 maggio , ma solo all'...Le scuole superiori tornano a fare lezioni in presenza e c'è la possibilità di cenare al ristorante, ma non di consumare al banco nei bar. Ecco le principali ...Ieri la prima giornata dedicata alla vaccinazione di massa nella palestra scolastica del Casagrande, oggi la ripartenza in fascia gialla, intesa come lento ritorno alla normalità, e ...