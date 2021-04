Riaprono i cinema e a Milano c'è già la fila dalle 5.30 del mattino (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Quasi 80 persone in coda, senza prenotazione con la speranza di trovare comunque posto, si è presenta stamattina alle 5.30 davanti al cinema Beltrade di Milano, la prima sala italiana a riprendere le proiezioni. In programma 'Caro diario" di Nanni Moretti a iniziare una maratona che proseguirà fino alle 21.30. Tanti gli studenti come Giulia, Marta e Chiara, tra coloro i quali sperano in qualche rinuncia all'ultimo secondo dei prenotati per entrare. "Non pensavamo ci fosse così tanta gente - spiega Giulia - ma è bellissimo anche se forse non riusciremo a vedere il film. La differenza coi film a casa è enorme. A casa è impossibile concentrarsi, coi tram che passano e ti costringono a tornare indietro per sentire le battute e la luce soffusa del pc. E poi c'e' la condivisione con chi non conosci". Paola Corti, che gestisce il piccolo e popolare ... Leggi su agi (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Quasi 80 persone in coda, senza prenotazione con la speranza di trovare comunque posto, si è presenta stamattina alle 5.30 davanti alBeltrade di, la prima sala italiana a riprendere le proiezioni. In programma 'Caro diario" di Nanni Moretti a iniziare una maratona che proseguirà fino alle 21.30. Tanti gli studenti come Giulia, Marta e Chiara, tra coloro i quali sperano in qualche rinuncia all'ultimo secondo dei prenotati per entrare. "Non pensavamo ci fosse così tanta gente - spiega Giulia - ma è bellissimo anche se forse non riusciremo a vedere il film. La differenza coi film a casa è enorme. A casa è impossibile concentrarsi, coi tram che passano e ti costringono a tornare indietro per sentire le battute e la luce soffusa del pc. E poi c'e' la condivisione con chi non conosci". Paola Corti, che gestisce il piccolo e popolare ...

