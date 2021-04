Quota 100, cashback, superbonus: cosa accade ai tre dossier rimasti fuori dal recovery (Di lunedì 26 aprile 2021) Il ministro dell'Economia ha individuato nella prossima manovra la “sede” delle risorse per le coperture del superbonus edilizio nel 2023. I pensionamenti anticipati con almeno 62 anni di età e 38 di contributi voluti dal Conte uno si esauriranno così a fine anno, al termine della sperimentazione triennale Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 26 aprile 2021) Il ministro dell'Economia ha individuato nella prossima manovra la “sede” delle risorse per le coperture deledilizio nel 2023. I pensionamenti anticipati con almeno 62 anni di età e 38 di contributi voluti dal Conte uno si esauriranno così a fine anno, al termine della sperimentazione triennale

Advertising

marattin : “Quota 100” scadrà quest’anno (come previsto dall’allora governo M5S-Lega) e non verrà rinnovata. Verrà sostituita,… - sabribri1977 : RT @Vince7914: Insomma hanno levato quota 100 a chi ha lavorato e versato contributi, nello stesso tempo però #tridico fa la proposta per… - 57Davide : RT @Pinucci63757977: Dobbiamo essere grati a Conte anche per aver permesso a Salvini di sequestrare disperati in mare, di combattere le ong… - paglialunga00 : RT @Pinucci63757977: Dobbiamo essere grati a Conte anche per aver permesso a Salvini di sequestrare disperati in mare, di combattere le ong… - gaiagioiared : RT @Vince7914: Insomma hanno levato quota 100 a chi ha lavorato e versato contributi, nello stesso tempo però #tridico fa la proposta per… -