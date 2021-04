PS5: siete bloccati in un gioco? Il brevetto di Sony consentirebbe di chiedere aiuto a giocatori esperti (Di lunedì 26 aprile 2021) Capita molto spesso che i giocatori siano bloccati in un un gioco perché il boss è troppo difficile o per via di un rompicapo davvero complicato. Ebbene, Sony potrebbe avere la risposta a questo problema e grazie alla descrizione di un brevetto riusciamo a capire qualcosa di più a riguardo. L'idea di Sony sarebbe di mettere in contatto un giocatore bloccato con un esperto che ha passato quella determinata sessione di gioco. Chiamare un "esperto" non è una cosa nuova; Nintendo lo ha provato nel 1987 con "Nintendo Game Play Counselors". Queste persone erano munite di guide ed erano raggiungibili attraverso un numero di telefono stampato sulle riviste Nintendo Power. Ad ogni modo, questo brevetto descrive una nuova funzionalità in cui i ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 aprile 2021) Capita molto spesso che isianoin un unperché il boss è troppo difficile o per via di un rompicapo davvero complicato. Ebbene,potrebbe avere la risposta a questo problema e grazie alla descrizione di unriusciamo a capire qualcosa di più a riguardo. L'idea disarebbe di mettere in contatto un giocatore bloccato con un esperto che ha passato quella determinata sessione di. Chiamare un "esperto" non è una cosa nuova; Nintendo lo ha provato nel 1987 con "Nintendo Game Play Counselors". Queste persone erano munite di guide ed erano raggiungibili attraverso un numero di telefono stampato sulle riviste Nintendo Power. Ad ogni modo, questodescrive una nuova funzionalità in cui i ...

Returnal: preload disponibile, svelato il peso su PS5

PS5: siete bloccati in un gioco? Il brevetto di Sony consentirebbe di chiedere aiuto a giocatori esperti

Un nuovo brevetto di Sony consentirebbe ai giocatori di chiedere aiuto a quelli più esperti se rimangono bloccati in un gioco.

