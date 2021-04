Premier League, Leicester-Crystal Palace 2-1: Castagne e Iheanacho assegnano a Rodgers i tre punti (Di lunedì 26 aprile 2021) Due ad uno, è questo il risultato del match valido per la trentatreesima giornata di Premier League.VIDEO Champions League, il Manchester City vince e attende il PSG. Guardiola: “Ma la Premier è il titolo più bello”La squadra di Brendan Rodgers ha trovato un successo fondamentale contro il Crystal Palace. Tre punti che profumano di Champions League e che danno uno slancio importante alle Foxes. Il match era stato sbloccato dalla formazione ospite con Zaha sull'assist di Eze. Il Leicester è poi venuto fuori con un mix di personalità e qualità ribaltando la gara nella seconda frazione di gioco. Il primo gol è stato siglato dall'ex esterno dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, Timothy Castagne. Il gol ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 aprile 2021) Due ad uno, è questo il risultato del match valido per la trentatreesima giornata di.VIDEO Champions, il Manchester City vince e attende il PSG. Guardiola: “Ma laè il titolo più bello”La squadra di Brendanha trovato un successo fondamentale contro il. Treche profumano di Championse che danno uno slancio importante alle Foxes. Il match era stato sbloccato dalla formazione ospite con Zaha sull'assist di Eze. Ilè poi venuto fuori con un mix di personalità e qualità ribaltando la gara nella seconda frazione di gioco. Il primo gol è stato siglato dall'ex esterno dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, Timothy. Il gol ...

