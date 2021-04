Pekin Express | incidente mortale | concorrenti costretti a lasciare il gioco

Advertising

simonabastiani : Morte a #PekinExpress Francia. Episodio che causerà non pochi problemi alla produzione d'oltralpe - StraNotizie : Incidente mortale durante l’edizione francese di Pekin Express - AnthonyFesta86 : RT @BITCHYFit: Incidente mortale durante l’edizione francese di Pekin Express - BITCHYFit : Incidente mortale durante l’edizione francese di Pekin Express -

Ultime Notizie dalla rete : Pekin Express

Tvblog

I francesi nonostante la pandemia mondiale sono riusciti a girare la nuova edizione di, ma durante la gara Aurore e Jonathan ? che formavano il duo Le Couple Du Nord ? sono stati coinvolti in un brutto incidente automobilistico. La macchina su cui viaggiavano a tutta ...A modo suo, se ci pensiamo, Pechinoè un programma di divulgazione come ArteFatti . David Mamet, un grandissimo sceneggiatore e e regista, dice che l'intrattenimento non va snobbato perché ...Un tragico incidente ha segato il format francese Pekin Ekpress: nel corso di una puntata un autista turco ha perso la vita ...La versione francese del programma che in Italia va in onda su Rai2 è stata sconvolta da un dramma avvenuto durante una gara ...