Padova, la municipale ferma giovane di origine straniera con una stretta al collo: il video scatena le polemiche. Assessore: "Chiesto rapporto" (Di lunedì 26 aprile 2021) Ha fatto scoppiare la polemica un video amatoriale girato il 25 aprile a Padova, in via Umberto I, che riprende tre agenti della polizia municipale mentre fermano un ragazzo di origine straniera. Le immagini, pochi secondi, hanno fatto il giro del web, scatenando le critiche: il fermo finisce con un violento corpo a corpo, uno dei poliziotti immobilizza il giovane con una stretta al collo, poi il ragazzo cade a terra, bloccato da due degli agenti. Sulla polemica si è inserita anche Coalizione Civica, il movimento formato da Arturo Lorenzoni – oggi portavoce dell'opposizione in Veneto – che a Padova è in maggioranza in Giunta comunale. "Non avremmo mai voluto vedere una cosa simile nelle vie della ...

