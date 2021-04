Odg FdI contro il coprifuoco | Salvini | lascia il tempo che trova

(Di lunedì 26 aprile 2021) Fratelli d'Italia ha presentato un odg alla Camerail, in votazione martedì. Un ordine del giorno che però non convince Matteo: 'Le mozioni prima le leggo, poi le commento,no ilcheno. Se si apre o se si chiude lo decide il governo, non gli ordini del giorno', dice il leader della Lega, che invece promuove la petizione popolare ...

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti prima di pranzare al Bar Bianco a Milano, sull'presentato daalla Camera contro il coprifuoco. Positivo invece il ...Fratelli d'Italia ha presentato unalla Camera contro il coprifuoco, in votazione martedì. Un ordine del giorno che però non ... Il testo di, primi firmatari il capogruppo a Montecitorio ...«Sul coprifuoco sto con la Gelmini, prevalga la logica». Matteo Salvini sposa la linea espressa dalla ministra per gli Affari regionali nell'intervista al Messaggero: si sta ..."Le mozioni prima le leggo, poi le commento, lasciano il tempo che trovano. Se si apre o se si chiude lo decide il governo, non gli ordini del giorno". (ANSA) ...