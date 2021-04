Mondo della moda in lutto per la morte a 59 anni di Alber Elbaz: ucciso dal covid, era stato vaccinato (Di lunedì 26 aprile 2021) A soli 59 anni lo stilista ebreo nato in Marocco (ma cresciuto in Israele) Alber Elbaz se ne è andato a Parigi, . Il covid l’ha portato via: benché fosse stato vaccinato, l’uomo è stato ucciso dal coronavirus nella variante sudafricana. Il grande stilista è morto l’altro ieri nell’ospedale americano di Parigi, dove si trovava ricoverato. LEGGI ANCHE => Da Gucci a Versace fino a Missoni, le tragedie che hanno colpito il Mondo della moda Alber Elbaz, lo stilista che parlava alle donne, morto per covid Lo stilista Alber Elbaz, a soli 59 anni, ci ha lasciato sabato notte, per ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 26 aprile 2021) A soli 59lo stilista ebreo nato in Marocco (ma cresciuto in Israele)se ne è andato a Parigi, . Ill’ha portato via: benché fosse, l’uomo èdal coronavirus nella variante sudafricana. Il grande stilista è morto l’altro ieri nell’ospedale americano di Parigi, dove si trovava ricoverato. LEGGI ANCHE => Da Gucci a Versace fino a Missoni, le tragedie che hanno colpito il, lo stilista che parlava alle donne, morto perLo stilista, a soli 59, ci ha lasciato sabato notte, per ...

Advertising

borghi_claudio : Riconosco l'aria, i profumi, i suoni. Questo nel mondo normale sarebbe stato uno di quei sabati in cui la sera Mila… - Anto_Giovinazzi : A vent’anni dalla sua scomparsa, Michele Alboreto resta simbolo bello, sorridente e gentile dell’Italia nel mondo d… - teatroallascala : Con la scomparsa di Christa Ludwig il mondo della musica perde la protagonista di un'epoca luminosa e irripetibile… - Beppeley : @g_baccolo Ti rendi conto della domanda?! 'Come sta? Tutto bene?'. Come se andare a 80 km/h fosse da malati, da a… - comunecalcinaia : Nel pomeriggio di Sabato 24 aprile è deceduto il Presidente e Maestro del Circolo Scherma Arno di Fornacette, Massi… -