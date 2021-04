Missionaria laica viene uccisa in Perù a colpi di Machete | ha dedicato la sua vita ai più poveri

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ladi Nadia De Munari,da 25 anni in, è stata spezzata da una brutale aggressione connella sua stanza. La notizia della morte violenza di Nadia De Munari,di stanza indal 1995, è stata riportata in Italia dall’associazione di cui faceva parte: Operazione Mato Grosso. Sull’omicidio dellasta indagando la polizia di Chimbote (città sita nella costa sud del) e le indagini vengono seguite da vicino dalla Farnesina. L’obiettivo è quello di scoprire il colpevole della brutale aggressione armata e confermare il movente che ha portato l’aggressore a compierla: le autorità locali pensano che si sia trattato di una rapina andata male, ma non escludono ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Missionaria laica

Nadia De Munari,, è morta a cinquant'anni in un ospedale di Lima, in Perù, dopo essere stata aggredita nella notta a Nuevo Chimbote, popoloso centro nel centro - nord del Perù, dove era responsabile ...... i volontari dell'operazione Mato Grosso della Bergamasca e del Lecchese hanno organizzato una celebrazione eucaristica in suffragio di Nadia De Munari, la volontaria italianatrucidata in Perù ...ROMA. – Nel pieno della notte hanno bussato alla sua casa e hanno sparato contro di lui alcuni colpi di arma da fuoco ferendolo alle gambe. Padre Christian Carlassare, missionario italiano e vescovo e ...ROMA. – Il vescovo della diocesi peruviana di Chimbote, monsignor µngel Francisco Simón Piorno, ha espresso dolore per l’omicidio della missionaria laica italiana Nadia De Munari, ha auspicato un rapi ...