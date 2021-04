Medal of Honor vittoria storica! il corto ' Colette' premiato con un Oscar

(Di lunedì 26 aprile 2021) Respawn Entertainment ha fatto la storia diventando il primo studio di videogiochi a vincere unper il suo documentario in realtà virtuale inof: Above and Beyond,. Nessuno avrebbe mai pensato che uno studio di videogiochi sarebbe mai stato coinvolto negli Academy Awards o essere nominato e vincere un prestigioso. Ma Respawn Entertainment ha portato a casa il premio per il miglior documentario (metraggio) alla 93a edizione degli Academy Awards per il suo documentario in realtà virtuale,. Il documentario segueMarin-Catherine, ex membro della Resistenza francese, mentre si reca in Germania per la prima volta dopo la tragica morte del fratello nel campo di concentramento di Mittelbau-Dora. Il ...

Parliamo di Colette, un documentario che ha vinto l'Oscar proprio nella categoria miglior documentario e che ha la particolarità di essere un'opera realizzata per il recente Medal of Honor: Above & Beyond. Il cortometraggio è stato inserito nella sezione 'The Gallery' del gioco in Realtà Virtuale, Medal Of: Above and Beyond e poi reso disponibile per la visione gratuita in Oculus TV.