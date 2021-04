Malati ma costretti a lavorare | paura per i braccianti sikh

(Di lunedì 26 aprile 2021) «Non si è fatto vedere nessuno in queste settimane dalla Asl. Ho anche chiamato più volte il capo della comunità indiana di Sabaudia che mi ha solo presa in giro. A Bella Farnia ci sono indiani che continuano ad andare ain alcune aziende anche se stanno male. Questo accade perché altrimenti non verrebbero più richiamati dal caporale. Oppure alcuni padroni non gli rinnoverebbero il contratto perché sostituiti daisani». A parlare è Sonia Kaur, ragazza di origine … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Poiché gli ospedali a Delhi e in molte altre città non possono accettare nuovi pazienti per carenza di letti, isonoa farsi curare nelle proprie abitazioni. In quel caso, però, per ...' La mia previsione è che nel giro di tre, cinque settimane saremoa richiudere'. Parte da qui Giovanni Sebastiani nell'analisi dello scenario epidemiologico ...ai vaccinati e agli ex'. ...Rivelazione del segreto istruttorio, Questa l'accusa con cui l'ex commissario dell'Asp di Cosenza è indagato dalla Procura di Cosenza ...COSENZA – Tamponi gratuiti per i pazienti fragili e i malati oncologici, costretti ad effettuare costantemente visite ed esami. È l’appello che il consigliere comunale di Palazzo dei Bruzi, Pasquale S ...