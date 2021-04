Letta istiga Salvini ad abbandonare il governo | ma forse non è la mossa giusta

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il “moderato” Enrico– lo sa bene chi lo conosce e chi ha osservato il suo fare politica negli anni passati – non è affatto un “moderato”. Solo chi non ne conosce la formazione alla scuola di Beniamino Andreatta e Romano Prodi (il pezzo più orgoglioso e “tosto” del cattolicesimo democratico, incline invece nella sua maggioranza alla mediazione più che alla competition) può essere rimasto interdetto davanti all’intervista di ieri a Lucia Annunziata. Il segretario del Partito democratico è uno che incontra Matteoper poi bastonare Matteomedesimo, perché la sua è una logica che istintivamente predilige la contrapposizione alla composizione: è un tratto dell’ulivismo, nel bene e nel male. E poi, certo, anche perché, così facendo,evoca per se stesso il ruolo di antagonista del capo leghista ...

Ultime Notizie dalla rete : Letta istiga

