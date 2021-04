L’esonero di Sarri è stato l’errore capitale della Juventus (Di lunedì 26 aprile 2021) La Juventus di Andrea Pirlo si ritrova al 26 aprile al quarto posto e con il rischio di non andare in Champions dopo nove anni consecutivi. Una situazione catastrofica, uno scenario apocalittico che se dovesse verificarsi avrebbe conseguenza gravissime sul futuro della Juventus. Ad inizio anno nessuno pensava di vedere la Vecchia Signora in una situazione simile, eppure ora è realtà e le colpe sono molteplici. Giocatori sopravvalutati, un CR7 che sembra un elemento estraneo al mondo Juve e una dirigenza che negli ultimi anni ha compiuto diversi errori di valutazione. Tutti elementi che hanno portato Madama a scontrarsi con una realtà che non si assaporava dai tempi dei settimi posti. Tuttavia l’errore più grave della dirigenza juventina non è stata la separazione con Allegri. Quella scelta è giusta nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 26 aprile 2021) Ladi Andrea Pirlo si ritrova al 26 aprile al quarto posto e con il rischio di non andare in Champions dopo nove anni consecutivi. Una situazione catastrofica, uno scenario apocalittico che se dovesse verificarsi avrebbe conseguenza gravissime sul futuro. Ad inizio anno nessuno pensava di vedere la Vecchia Signora in una situazione simile, eppure ora è realtà e le colpe sono molteplici. Giocatori sopravvalutati, un CR7 che sembra un elemento estraneo al mondo Juve e una dirigenza che negli ultimi anni ha compiuto diversi errori di valutazione. Tutti elementi che hanno portato Madama a scontrarsi con una realtà che non si assaporava dai tempi dei settimi posti. Tuttaviapiù gravedirigenza juventina non è stata la separazione con Allegri. Quella scelta è giusta nel ...

