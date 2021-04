La morte di Milva, parla la figlia: «Non c’entra il Covid e neanche l’Alzheimer» (Di lunedì 26 aprile 2021) Milva morta per cosa? Il mondo dello spettacolo è in lutto, piange la perdita della cantante che si è spenta sabato 24 aprile 2021, all’età di 82 anni. Martina Corgnati, la figlia della Rossa, ha chiarito i motivi del decesso della madre, che si era ritirata dalle scene per una malattia. Ed era stata proprio la figlia della Pantera di Goro a portare avanti la sua arte. Nel 2018 la Corgnati era salita sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo per ritirare il Premio alla Carriera assegnato alla madre. leggi anche l’articolo —> È morta Milva, la “Rossa” della canzone italiana Milva morta, parla la figlia: «Non c’entra il Covid e neanche l’Alzheimer» figlia di ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 26 aprile 2021)morta per cosa? Il mondo dello spettacolo è in lutto, piange la perdita della cantante che si è spenta sabato 24 aprile 2021, all’età di 82 anni. Martina Corgnati, ladella Rossa, ha chiarito i motivi del decesso della madre, che si era ritirata dalle scene per una malattia. Ed era stata proprio ladella Pantera di Goro a portare avanti la sua arte. Nel 2018 la Corgnati era salita sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo per ritirare il Premio alla Carriera assegnato alla madre. leggi anche l’articolo —> È morta, la “Rossa” della canzone italianamorta,la: «Nonildi ...

