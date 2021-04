(Di lunedì 26 aprile 2021) Latv:laQuesta sera, lunedì 26 aprile 2021, su Rai 1 in prima serata tv va in onda lade La, fiction in quattro puntate per la regia di Carlo Carlei. Una produzione Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, Prodotto da Francesco e Federico Scardamaglia. Protagonista Vittoria Puccini che ricopre il ruolo di Arianna, una donna di 38 anni la cui vita viene sconvolta da un evento drammatico: “il marito viene ucciso”, ha raccontato l’attrice. “Da tranquilla compagna di un assessore comunale di provincia, nonché madre di un bambino di 8 anni, viene catapultata in un incubo”....

wam_the : La fuggitiva, terza puntata: trama e anticipazioni -

Ultime Notizie dalla rete : fuggitiva streaming

La, dove vederla in tv e inLaè una fiction in otto episodi trasmessi su Rai 1 in quattro prime serate, andate in onda a partire da lunedì 5 aprile. Per chi le avesse ...LE PUNTATE INLa fiction Laè una storia suddivisa in otto episodi trasmessi su Rai 1 in quattro prime serate . L'avventura, una storia sospesa tra il thriller e l'action che ha ...La fuggitiva streaming e diretta tv: dove vedere la quarta e ultima puntata in onda oggi, lunedì 26 aprile 2021, alle ore 21,25. le info ...I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno arrestato nella flagranza un pensionato di 55 anni di Castiglione di Sicilia, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizz ...