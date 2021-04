Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 27 aprile: Marta giù di morale per i dubbi su Conti (Di lunedì 26 aprile 2021) Continua l’appuntamento su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore che martedì 27 aprile 2021, Continuerà la settimana con una nuova puntata che si preannuncia già da ora ricchissima di emozioni e colpi di scena. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riguardo alla nuova puntata che vedremo in onda martedì 27 aprile 2021, vedranno al centro di tutto Marta, che sarà molto triste per i suoi dubbi riguardo a Vittorio. A metterla in ansia sarà sicuramente Dante dopo tutte le strane parole ed il regalo misterioso che gli farà recapitare a Villa Guarnieri. Intanto Giuseppe prenderà coraggio e rivelerà a Salvatore tutti i suoi affari ai danni del grande ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 26 aprile 2021)nua l’appuntamento su Rai 1 con la soap opera Ilche martedì 272021,nuerà la settimana con una nuova puntata che si preannuncia già da ora ricchissima di emozioni e colpi di scena. Lede Ilriguardo alla nuova puntata che vedremo in onda martedì 272021, vedranno al centro di tutto, che sarà molto triste per i suoiriguardo a Vittorio. A metterla in ansia sarà sicuramente Dante dopo tutte le strane parole ed il regalo misterioso che gli farà recapitare a Villa Guarnieri. Intanto Giuseppe prenderà coraggio e rivelerà a Salvatore tutti i suoi affari ai danni del grande ...

