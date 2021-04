Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 26-30 aprile 2021 | Cosimo fa una pubblica scenata di gelosia a Gabriella

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il- Alessandro Cosentini Quella composta da(Ilaria Rossi) e Salvatore (Emanuel Caserio) è stata unacoppie più amate dai fan de Il, che non perdono la speranza di rivederli insieme. Lei ha ormai sposato(Alessandro Cosentini), ma il legame con il suo primo grande amore è sempre forte: i due sono ancora molto vicini ed è Salvatore a consolarla e spronarla ogni volta che è necessario. Nelle puntate in onda questa settimana alle 15.55 su Rai 1,, già stressato per altri motivi, farà unadiproprio nel luogo e al momento meno opportuni, ovvero al Circolo, dove la moglie ha appena ritirato un ...

Advertising

flowiekoo : editor delle enozi cam non vedrai il paradiso - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntate 26-30 aprile 2021 - #Paradiso #delle #Signore… - IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle Signore, trame al 7/05: l’ombra di Achille Ravasi a Villa Guarnieri - tuttotv_info : Il Paradiso delle Signore, le trame dal 26 al 30 aprile 2021 - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Novità per Gabriella -

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle

... Rettore dell'Università degli Studi di Milano (17 giugno " introduzione al). A volere ... Con il passaggio della Regione Lombardia in fascia gialla" in coerenza con le disposizioni...... il 5 agosto 1986 La zona viene usata anche per immagazzinare il combustibile spentoquattro ... Insomma, non proprio unturistico , nonostante le speranze di Kiev.ASCOLI - Chi conosce la musica italiana, i dettami di quel pop ormai sempre più contaminato dalla trap al punto di aver creato una nuova forma di canzone, si tratta di uno dei brani ...Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Martedì 27 aprile andrà in onda una nuova puntata e le anticipazioni da poco diffuse confermano che non mancheranno ...