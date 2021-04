Il Covid-19 non frena le spese militari a livello mondiale, 2 mila miliardi nel 2020 (Di lunedì 26 aprile 2021) Le spese militari a livello mondiale sono aumentate del 2,6% nel 2020 raggiungendo quasi 2.000 miliardi di dollari (1.650 miliardi di euro), nonostante la pandemia globale di coronavirus e la recessione economica. A causa del calo globale del prodotto interno lordo (PIL), il cosiddetto onere militare - la spesa militare in percentuale rispetto al Pil - è salito a una media del 2,4%, dal 2,2% del 2019, il più grande aumento annuo dalla crisi finanziaria del 2009, secondo un rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pubblicato oggi. Cinque paesi nel mondo - Stati Uniti, Cina, India, Russia e Regno Unito - rappresentano il 62% di tutte le spese militari. Alcuni Stati come il Cile e la Corea del Sud, invece, ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 aprile 2021) Lesono aumentate del 2,6% nelraggiungendo quasi 2.000di dollari (1.650di euro), nonostante la pandemia globale di coronavirus e la recessione economica. A causa del calo globale del prodotto interno lordo (PIL), il cosiddetto onere militare - la spesa militare in percentuale rispetto al Pil - è salito a una media del 2,4%, dal 2,2% del 2019, il più grande aumento annuo dalla crisi finanziaria del 2009, secondo un rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pubblicato oggi. Cinque paesi nel mondo - Stati Uniti, Cina, India, Russia e Regno Unito - rappresentano il 62% di tutte le. Alcuni Stati come il Cile e la Corea del Sud, invece, ...

