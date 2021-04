Green, Premio Demetra per saggistica ambientale (Di lunedì 26 aprile 2021) Possono l’ambiente e, in generale, le tematiche legate alla sostenibilità essere al centro di storie, saggi e racconti? La risposta è sì, tanto che la letteratura cosiddetta “ambientale”, particolarmente sviluppata all’estero, sta trovando sempre più spazio anche nel nostro Paese. Proprio per promuovere la saggistica “Green” italiana, che mette al centro delle storie l’ambiente, è nato il Premio Demetra (nome ispirato alla “dea della natura” nella mitologia greca), organizzato da Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, ed Elba Book Festival, rassegna dell’editoria indipendente giunta quest’anno alla VII edizione, con il sostegno di ESA Ambiente, Unicoop Tirreno e il patrocinio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. La coscienza ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Possono l’ambiente e, in generale, le tematiche legate alla sostenibilità essere al centro di storie, saggi e racconti? La risposta è sì, tanto che la letteratura cosiddetta “”, particolarmente sviluppata all’estero, sta trovando sempre più spazio anche nel nostro Paese. Proprio per promuovere la” italiana, che mette al centro delle storie l’ambiente, è nato il(nome ispirato alla “dea della natura” nella mitologia greca), organizzato da Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, ed Elba Book Festival, rassegna dell’editoria indipendente giunta quest’anno alla VII edizione, con il sostegno di ESA Ambiente, Unicoop Tirreno e il patrocinio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. La coscienza ...

Green, Premio Demetra per saggistica ambientale L'HuffPost Green, Premio Demetra per saggistica ambientale C'è tempo fino 31 maggio 2021 per presentare la propria opera: saggi o inchieste in lingua italiana pubblicate da editori indipendenti tra il 1° gennaio 2018 e il 15 maggio 2021 ...

Letteratura green, nasce Demetra: il primo premio italiano per l’ambiente Organizzato da Comieco ed Elba Book Festival per promuovere la saggistica "green" italiana, che mette al centro le storie sostenibili ...

