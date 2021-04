Gravina: “Sì alla norma antisuperlega, chi partecipa sarà escluso da campionato e coppe” (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Consiglio Federale odierno ha varato la norma contro la partecipazione alla Superlega, modificando l’articolo 16 delle Noif. La misura è stata spiegata dal presidente Figc, Gabriele Gravina, che ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Sportitalia. norma antisuperlega? Chi ritiene di dover partecipare a competizione extra FIFA o UEFA perde affiliazioni e va fuori dal nostro campionato. Non abbiamo notizie su chi è uscito e chi no, c’è una norma che adesso va inserito in riforma nazionale. Se alla fine di giugno qualcuno dovesse partecipare a competizioni di natura privatistica andrà fuori dal nostro campionato. Chi continua ad essere intransigente con la UEFA rischia ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Consiglio Federale odierno ha varato lacontro lazioneSuperlega, modificando l’articolo 16 delle Noif. La misura è stata spiegata dal presidente Figc, Gabriele, che ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Sportitalia.? Chi ritiene di doverre a competizione extra FIFA o UEFA perde affiliazioni e va fuori dal nostro. Non abbiamo notizie su chi è uscito e chi no, c’è unache adesso va inserito in riforma nazionale. Sefine di giugno qualcuno dovessere a competizioni di natura privatistica andrà fuori dal nostro. Chi continua ad essere intransigente con la UEFA rischia ...

Advertising

ZZiliani : La #SerieA è quel buffo campionato in cui 11 club chiedono ufficialmente alla #Federazione di punire #Juventus,… - Glongari : #Gravina: “Non abbiamo notizie su chi è uscito e chi no, c’è una norma che adesso va inserito in riforma nazionale.… - forumJuventus : Rep: 'Ceferin e la mossa di Gravina. Juve, Milan, Real e Barça: “Pentitevi o siete fuori”. La Figc, norma anti-Supe… - giornaleradiofm : Gravina 'chi aderisce ad altri tornei sarà escluso': (ANSA) - ROMA, 26 APR - 'Quanto alla norma anti-Superlega, chi… - napolista : Gravina: “Sì alla norma antisuperlega, chi partecipa sarà escluso da campionato e coppe” Il presidente Figc dopo av… -