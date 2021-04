Gravagnuolo | “I commercianti con le restrizioni stanno diventando i nuovi poveri”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 27 aprile 2021) di Monica De Santis “Noi adesso abbiamo una situazione in via di miglioramento. Però c’è sempre una preoccupazione di fondo sul ritorno di un’altra ondata di questa pandemia”. Adolfo, storico commerciante salernitano, ed ex presidente provinciale della Confcommercio commenta il nuovo Dpcm del Governo Draghi la gestione della pandemia in Italia… “Vorrei precisare una cosa che a molti non è stata chiara. Il bilancio preventivo dello Stato Italiano all’Articolo 80, il nostro ministro Speranza, e fece bene ,ha inserito l’acquisto per per 400 milioni di euro di vaccini. Questo vuol dire che il 2 gennaio scorso sono stati a disposizione del nostro Ministro alla Salute ben 400 milioni di euro per comprare i vaccini.?A quella data non c’era l’obbligo giuridico di seguire l’Unione Europea, eppure Speranza non ha voluto comprare i vaccini in maniera autonoma, con ...