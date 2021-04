Gli assicuratori incrociano le braccia | basta con la burocrazia inutile

(Di lunedì 26 aprile 2021) Le agenzie assicurative appartenenti al sindacato Sna non apriranno martedì 27 aprile i loro uffici. 'Gentile assicurato, spiacenti per il disagio provocato - si legge nella locandina del Sindacato ...

Le agenzie assicurative appartenenti al sindacato Sna non apriranno martedì 27 aprile i loro uffici. 'Gentile assicurato, spiacenti per il disagio provocato - si legge nella locandina del Sindacato ...Le valutazioni delle attività detenute daglisono a rischio.eventi climatici possono far perdere valore ad alcune compagnie e, quindi, avere un impatto sui portafogli degli ...Le agenzie assicurative appartenenti al sindacato Sna non apriranno martedì 27 aprile i loro uffici. "Gentile assicurato, spiacenti per il disagio provocato - si legge nella locandina ...VARESE – Gli agenti di assicurazione italiani chiudono per protestare contro l’introduzione delle nuove norme Ivass (l’authority del settore) che «impongono ulteriore burocrazia, nella malintesa ...