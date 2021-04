FIGC | nominati i nuovi organi di Giustizia Sportiva L’elenco completo

(Di lunedì 26 aprile 2021) Laha nominato idia livello nazionale. Il comunicato ufficiale della Federazione Nominadia livello nazionale. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale ha nominato i seguentidellaa livello nazionale che entreranno in carica dal prossimo 1 luglio: – Corte Federale d’Appello – Mario Torsello (Presidente Sezione del Consiglio di Stato) I sezione; Salvatore Mezzacapo (Presidente di Sezione Tar del Lazio) II sezione; Mauro Mazzoni (Avvocato cassazionista) III sezione; Marco Lipari (Presidente Sezione del Consiglio di Stato) IV sezione; Paolo Cirillo (Presidente Sezione del Consiglio di ...

Consiglio Federalei nuovi organi di giustizia nazionali, varata la norma 'anti Superlega' Il Consiglio ha ... ''Chi ritiene di dover partecipare a una competizione non autorizzata da, UEFA ...... è stato eletto Consigliere nel Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile. La ...della Roma e Marco Zwingauer della Florentia San Gimignano) ed insieme ai cinque rappresentanti...Nomina organi di Giustizia Sportiva a livello nazionale. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale ha nominato i seguenti organi della Giustizia Sportiva a livello nazionale che ...Consiglio Federale, varata norma ''anti-Superlega''. Niente campionato per chi vi partecipa - picenotime.it - IT ...