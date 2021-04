F1, Ferrari in netta risalita. Lottare per il Mondiale sarà davvero possibile nel 2022? (Di lunedì 26 aprile 2021) La Ferrari ha cominciato il 2021 con un bilancio complessivamente discreto. In Bahrain le monoposto di Maranello si sono attestate al sesto e all’ottavo posto, salendo poi in quarta e quinta posizione a Imola dove, peraltro, senza l’esposizione della bandiera rossa Charles Leclerc sarebbe stato verosimilmente irraggiungibile sia da Lando Norris che da Lewis Hamilton. Se Valtteri Bottas e George Russell non avessero giocato all’autoscontro, il monegasco avrebbe probabilmente concluso secondo. Cionondimeno, con i periodi ipotetici non si fa la storia e la realtà dei fatti è di quattro piazzamenti tra il quarto e l’ottavo posto. Si tratta di un bottino mediocre se lo si guarda nell’ottica di un team che dovrebbe Lottare per il titolo Mondiale, ma al tempo stesso è un rendimento rassicurante dopo un 2020 da incubo, soprattutto se si ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) Laha cominciato il 2021 con un bilancio complessivamente discreto. In Bahrain le monoposto di Maranello si sono attestate al sesto e all’ottavo posto, salendo poi in quarta e quinta posizione a Imola dove, peraltro, senza l’esposizione della bandiera rossa Charles Leclerc sarebbe stato verosimilmente irraggiungibile sia da Lando Norris che da Lewis Hamilton. Se Valtteri Bottas e George Russell non avessero giocato all’autoscontro, il monegasco avrebbe probabilmente concluso secondo. Cionondimeno, con i periodi ipotetici non si fa la storia e la realtà dei fatti è di quattro piazzamenti tra il quarto e l’ottavo posto. Si tratta di un bottino mediocre se lo si guarda nell’ottica di un team che dovrebbeper il titolo, ma al tempo stesso è un rendimento rassicurante dopo un 2020 da incubo, soprattutto se si ...

