De Rossi guarito dal Covid | l’annuncio della moglie

(Di lunedì 26 aprile 2021) Daniele Deè risultato negativo al Coronavirus: calvario finito per il collaboratore tecnico di Roberto Mancini in Nazionale Daniele Deè risultato negativo al Coronavirus. Calvario finito per il collaboratore tecnico di Roberto Mancini in Nazionale, ricoverato per diversi giorni all’Ospedale Spallanzani di Roma. «Trentasette giorni dopo», ha scritto laSarah su Instagram. L'articolo proviene da Calcio News 24.