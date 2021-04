Days Gone 2 lo vogliono i fan: continua la petizione dei giocatori che supera quota 80.000 firme (Di lunedì 26 aprile 2021) Più di 80.000 persone hanno firmato la petizione per chiedere il sequel di Days Gone. Un paio di settimane fa, un report ha suggerito che Days Gone 2 potrebbe non arrivare a causa del lungo sviluppo dell'originale e dell'accoglienza mista. A quanto pare, un team all'interno di Sony Bend sta ora assistendo Naughty Dog con un progetto multiplayer. La notizia ha spinto alcuni fan ad agire ed è partita la petizione su Change.org che ha ottenuto 81.960 firme al momento della scrittura. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 aprile 2021) Più di 80.000 persone hanno firmato laper chiedere il sequel di. Un paio di settimane fa, un report ha suggerito che2 potrebbe non arrivare a causa del lungo sviluppo dell'originale e dell'accoglienza mista. A quanto pare, un team all'interno di Sony Bend sta ora assistendo Naughty Dog con un progetto multiplayer. La notizia ha spinto alcuni fan ad agire ed è partita lasu Change.org che ha ottenuto 81.960al momento della scrittura. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Days Gone PS Plus: trapelati i giochi gratis di maggio 2021? Che sia grazie all'abbonamento del PS Plus o all'iniziativa Play at Home , i giocatori PlayStation hanno potuto scoprire opere dal calibro di Final Fantasy VII Remake, Horizon: Zero Dawn e Days Gone, ...

Kygo, pubblicata Gone Are The Days: il significato del brano Pubblicato il nuovo singolo Gone Are The Days , del dj e produttore norvegese Kygo . La canzone è un featuring con James Gillespie. Disponibile anche in una bellissima versione al pianoforte, Gone Are The Days è il punto di ...

Objection! Days Gone, Outriders, e la nuova frontiera dello sviluppo videoludico John Garvin ha affermato che uno dei problemi di Days Gone è stato il mancato supporto all'uscita del gioco da parte dell'utenza, la quale ha preferito per la maggior parte non acquistare il titolo a ...

