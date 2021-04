Cure domiciliari Covid, Grimaldi: “Governo ci ascolti” (Di lunedì 26 aprile 2021) “Scenderemo in piazza l’8 maggio per chiedere il nostro coinvolgimento da parte del Governo e quindi degli oltre mille medici del territorio che in un anno hanno curato e guarito tantissime persone a casa, nella redazione dei nuovi protocolli di cura per la gestione domiciliare dei malati Covid”. Lo annuncia all’Adnkronos Salute Erich Grimaldi, presidente del Comitato cura domiciliare Covid-19. “La manifestazione non è stata ancora autorizzata – chiarisce Grimaldi – ma io ho già inoltrato richiesta alla Questura per sabato 8 alle 14 in piazza del Popolo”. “E’ arrivato il momento di scendere in piazza – afferma Grimaldi – perché è successa una cosa gravissima: per due mesi noi abbiamo dialogato con il sottosegretario Sileri che ha coinvolto il nostro comitato, per rivedere insieme i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) “Scenderemo in piazza l’8 maggio per chiedere il nostro coinvolgimento da parte dele quindi degli oltre mille medici del territorio che in un anno hanno curato e guarito tantissime persone a casa, nella redazione dei nuovi protocolli di cura per la gestione domiciliare dei malati”. Lo annuncia all’Adnkronos Salute Erich, presidente del Comitato cura domiciliare-19. “La manifestazione non è stata ancora autorizzata – chiarisce– ma io ho già inoltrato richiesta alla Questura per sabato 8 alle 14 in piazza del Popolo”. “E’ arrivato il momento di scendere in piazza – afferma– perché è successa una cosa gravissima: per due mesi noi abbiamo dialogato con il sottosegretario Sileri che ha coinvolto il nostro comitato, per rivedere insieme i ...

