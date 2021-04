Covid | in Spagna salta per secondo anno la Festa di San Firmino

(Di lunedì 26 aprile 2021) Niente tori per le strade di Pamplona per ilconsecutivo. A causa della pandemia di- 19, è stata annullata la celebre e controversa Feria de San Firmin. Il sindaco della città ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Spagna

Agenzia ANSA

...città spagnola Enrique Maya ha spiegato che la decisione è dovuta all'insorgere di focolai di... Ogni anno milioni di turisti dallae da tutto mondo prendono d'assalto le vie del capoluogo ...'Dai prossimi tornei di tennis in- scrive il virologo genovese sulla sua pagina Facebook, allegando l'immagine del torneo di tennis di Barcellona (nella foto) sarà consentita la presenza del ...Kaden Gilbert April 26, 2021 Mercato Flammulina Velutipes 2021-2025 per produzione industriale, vendite, crescita, stato di consumo e previsione del margine lordo fino al 20252021-04-26T13:04:00+00:00 ...Kaden Gilbert April 26, 2021 Sensore Stampato Dimensioni del mercato, quota, crescita dal 2021 al 2025, previsioni per produttori, regioni, tipo globale e applicazione2021-04-26T12:58:00+00:00 Uncateg ...