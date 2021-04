Covid, in Scozia e Irlanda si riapre: verso la normalità (Di lunedì 26 aprile 2021) Scozia e Irlanda allentano da oggi le misure prese per fronteggiare il Covid-19 nel quadro di un processo che dovrebbe portare i due Paesi verso la normalità. In Scozia, dove c’è un sistema a fasce, riapriranno negozi, palestre e impianti sportivi al chiuso, mentre pub, bar e ristoranti potranno riaprire solo all’aperto e con un massimo di sei persone per tavolo. Potranno riprendere a lavorare nelle case private anche addetti alle pulizie ed imbianchini. In Irlanda possono riprendere da oggi gli allenamenti all’aperto per i ragazzi con meno di 18 anni e sarà consentito giocare a golf e tennis. Saranno di nuovo accessibili attrazioni come parchi naturali e zoo. Due persone immunizzate, inoltre, potranno incontrarsi sia in spazi chiusi che all’aperto. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021)allentano da oggi le misure prese per fronteggiare il-19 nel quadro di un processo che dovrebbe portare i due Paesila. In, dove c’è un sistema a fasce, riapriranno negozi, palestre e impianti sportivi al chiuso, mentre pub, bar e ristoranti potranno riaprire solo all’aperto e con un massimo di sei persone per tavolo. Potranno riprendere a lavorare nelle case private anche addetti alle pulizie ed imbianchini. Inpossono riprendere da oggi gli allenamenti all’aperto per i ragazzi con meno di 18 anni e sarà consentito giocare a golf e tennis. Saranno di nuovo accessibili attrazioni come parchi naturali e zoo. Due persone immunizzate, inoltre, potranno incontrarsi sia in spazi chiusi che all’aperto. L'articolo ...

Advertising

MARMEZ10 : RT @gzibordi: la Scozia ha fatto una cosa onesta, riportato i casi di decessi Covid in cui non erano presenti altre malattie cioè i veri mo… - Vince08440165 : RT @gzibordi: la Scozia ha fatto una cosa onesta, riportato i casi di decessi Covid in cui non erano presenti altre malattie cioè i veri mo… - LGini78 : RT @gzibordi: la Scozia ha fatto una cosa onesta, riportato i casi di decessi Covid in cui non erano presenti altre malattie cioè i veri mo… - lifestyleblogit : Covid, in Scozia e Irlanda si riapre: verso la normalità - - fisco24_info : Covid, in Scozia e Irlanda si riapre: verso la normalità: Sistema a fasce per la Scozia, in Irlanda riaperti parchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Scozia Covid, in Scozia e Irlanda si riapre: verso la normalità Sistema a fasce per la Scozia, in Irlanda riaperti parchi naturali e zoo Scozia e Irlanda allentano da oggi le misure prese per fronteggiare il Covid - 19 nel quadro di un processo che dovrebbe portare i due Paesi verso la normalità. In Scozia , dove c'è un sistema a fasce,...

Gran Bretagna, riparte il turismo: da domani consentiti viaggi tra gli stati Alcuni allentamenti sugli spostamenti erano già stati messi in atto lo scorso mese, ma agli inglesi era stato comunque impedito di visitare i propri cari in Galles e Scozia.

Covid, in Scozia e Irlanda si riapre: verso la normalità Adnkronos Regno Unito: Covid, Inghilterra inizia a vaccinare under 44 L'Inghilterra ha invitato gli under 44 a prenotare il proprio appuntamento per ricevere la vaccinazione anti Covid a partire da oggi, ...

I Labour incalzano Johnson: chi ha pagato la ristrutturazione di Downings Street? Interrogazione urgente del partito d'opposizione sui costi sostenuti per rimettere a posto l'appartamento privato del premier ...

Sistema a fasce per la, in Irlanda riaperti parchi naturali e zooe Irlanda allentano da oggi le misure prese per fronteggiare il- 19 nel quadro di un processo che dovrebbe portare i due Paesi verso la normalità. In, dove c'è un sistema a fasce,...Alcuni allentamenti sugli spostamenti erano già stati messi in atto lo scorso mese, ma agli inglesi era stato comunque impedito di visitare i propri cari in Galles eL'Inghilterra ha invitato gli under 44 a prenotare il proprio appuntamento per ricevere la vaccinazione anti Covid a partire da oggi, ...Interrogazione urgente del partito d'opposizione sui costi sostenuti per rimettere a posto l'appartamento privato del premier ...