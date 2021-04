Covid in Lombardia e Italia | il bollettino del 26 aprile | 301 morti e 8 444 casi

(Di lunedì 26 aprile 2021) Nel giorno del ritorno in zona gialla per 14 regioni, ildella pandemia riporta 8.444, 301, tasso positività sale al 5,8% . Netto calo, anche per il minor numero di tamponi (...

Advertising

fattoquotidiano : Lombardia, la renziana Patrizia Baffi passa a Fdi: in pieno Covid difese Gallera e iniziò l’intesa col centrodestra… - LegaSalvini : COVID: LEGA, 'SU PUNTATA REPORT VACCINI LOMBARDIA PRONTO ESPOSTO AD AGCOM'. 'Il servizio sulla campagna vaccinale… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-14) e nei reparti (-93). A fronte di 18.754 t… - ChiaraBaldi86 : Dati di oggi della #Lombardia: Positivi: +872 (di cui 56 ‘debolmente positivi’) Ricoverati: 3.824, -62 Terapia int… - occhio_notizie : Sono 872 i nuovi casi di #Covid in #Lombardia nelle ultime 24 ore, su 16.993 tamponi effettuati. Il #bollettino di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

... Regioneha preparato un documento che riassume le linee guida per la gestione dei casi diin ambito scolastico. E' stato infatti attivato un Servizio semplificato per la Prenotazione ......punto sui vaccini Pandemia e famiglie xxxxx I contagi in Italia / PDF La situazione in... Alto Adige Nel primo giorno del Corona - Pass, il bollettinoelenca un'altra giornata senza ...AGI - Sono 8.444 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia ... seguita dalla Sicilia (1.069), dal Lazio (964), dall'Emilia Romagna (936) e dalla Lombardia (872). I casi totali ...Milano, 26 apr.(Adnkronos) - La Lombardia, nella prima giornata di rientro in zona gialla, "per quanto riguarda il trasporto pubblico, ha retto sostanzialmente bene". Lo ha detto il presidente della R ...