Calcio: Uefa, aperta indagine disciplinare su Ibrahimovic (Di lunedì 26 aprile 2021) Nyon, 26 apr. - (Adnkronos) - La Uefa apre un'indagine disciplinare nei confronti dell'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic per una possibile violazione del regolamento sulle scommesse. Il 39enne svedese sarebbe co-proprietario del marchio di scommesse sportive Bethard.com, con sede a Malta, e sia Fifa che Uefa non permettono ai calciatori che giocano nelle loro competizioni di avere interessi economici nelle aziende di questo settore.

