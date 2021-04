ATP Estoril 2021 | i risultati del 26 aprile | Anderson piega Tiafoe | Davidovich Fokina agli ottavi di finale

(Di lunedì 26 aprile 2021) Giornata d’esordio sulla terra rossa dell’ATP di(Portogallo). Quattro gli incontri in programma nel torneo lusitano, visto che il quinto tra il talentino spagnolo Carlos Alcaraz e il campione degli US Open 2014 Marin Cilic è stato rinviato a domani. Ebbene, missione compiuta per l’ex top-10 Kevin. Il sudafricano, sulla mai troppo amica terra, ha sconfitto in rimonta l’americano Frances(n.64 del ranking) per 4-6 7-6 (6) 7-6 (4). In quasi tre ore di gioco, dunque, l’attuale n.105 ATP si è imposto e affronterà neglidila testa di serie n.4 Kei Nishikori. Si prospetta un match molto interessante. Buona la prima per lo spagnolo Alejandro. Il n.48 del ranking, in tre set, ha battuto il connazionale Pablo Andujar ...

Il match valido per il primo turno dell'250 di2021 tra Marin Cilic e Carlos Alcaraz è stato posticipato a martedì 27 aprile. La sfida, in programma come ultimo match sul campo principale nella giornata di lunedì 26 aprile, è ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'250 di2021, per quanto concerne martedì 27 aprile . Esordio per Marco Cecchinato , che in Portogallo debutterà contro il sudafricano Lloyd Harris. In campo anche tre teste di serie, vale ...