AstraZeneca, l’Ue avvia l’azione legale. L’azienda: accordi rispettati, ci difenderemo (Di lunedì 26 aprile 2021) La Ue ufficializza la più volte minacciata azione legale contro AstraZeneca accusandola di violazione dell’accordo di acquisto anticipato di vaccini anti-Covid. Ma L’azienda anglo-svedese reagisce esprimendo rammarico per l’iniziativa della Ue e avvertendo anche che si prepara ad attuare una ferma difesa in Tribunale nel braccio di ferro che la vede contrapposta all’Europa perché ritiene di aver rispettato gli accordi pattuiti. Il produttore anglosvedese di vaccini anticipa che entro fine aprile saranno 50.000 le dosi distribuite in Europa, chiede tempo per potenziare la produzione ricordando di essere impegnata contro la pandemia senza scopo di lucro e rivendicando di essere, con Covax, il primo fornitore in oltre 100 paesi. È il portavoce per la Salute Stefan de Keersmaecker a svelare, durante il briefing con la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 aprile 2021) La Ue ufficializza la più volte minacciata azionecontroaccusandola di violazione dell’accordo di acquisto anticipato di vaccini anti-Covid. Maanglo-svedese reagisce esprimendo rammarico per l’iniziativa della Ue e avvertendo anche che si prepara ad attuare una ferma difesa in Tribunale nel braccio di ferro che la vede contrapposta all’Europa perché ritiene di aver rispettato glipattuiti. Il produttore anglosvedese di vaccini anticipa che entro fine aprile saranno 50.000 le dosi distribuite in Europa, chiede tempo per potenziare la produzione ricordando di essere impegnata contro la pandemia senza scopo di lucro e rivendicando di essere, con Covax, il primo fornitore in oltre 100 paesi. È il portavoce per la Salute Stefan de Keersmaecker a svelare, durante il briefing con la ...

Advertising

BasicLifeSupp : Covid. Da Commissione UE azione legale contro AstraZeneca per mancate forniture. L’azienda: “Rammaricati per decisi… - CosenzaPost : L’UE contro AstraZeneca. L’Azienda: “Ci difenderemo in tribunale” - matteoc1951 : RT @nino_pitrone: La #CommissioneUe attacca #Astrazeneca: “In difficoltà con l’azienda, ogni settimana consegna meno dosi. Non si parla di… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: La #CommissioneUE ha avviato un'azione legale contro #AstraZeneca a nome dei 27 Stati membri, sottolineando che l'azien… - Herbert403 : Astrazeneca, Ue ufficializza l’avvio della causa a nome di tutti i 27 Stati: “Accordo violato, non garantite le con… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca l’Ue L'Ue ha avviato l'azione legale nei confronti di AstraZeneca - Europa Agenzia ANSA