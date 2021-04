Anthony Hopkins Oscar 2021: età, carriera, figli e quanto guadagna (Di lunedì 26 aprile 2021) Nell’ultima edizione degli Oscar 2021 Anthony Hopkins ha vinto il premio come miglior attore protagonista, per l’interpretazione nel film The Father, diretto da Florian Zeller. A divertire il mondo il fatto che l’attore non solo non si sia presentato a ritirare il premio, ma non si è nemmeno collegato online. Su Instagram, dopo la cerimonia, ha spiegato – ringraziando – che non se lo aspettava davvero. A 83 anni è il più anziano interprete ad aver vinto la statuetta come miglior attore. Non ha certamente bisogno di presentazioni Anthony Hopkins, 83 anni è un attore e regista britannico, vegetariano e membro di spicco di Greenpeace. Nato nel sud del Galles frequentò a Cowbridge la Cowbridge Grammar School, sin da subito comprese la sua passione per la recitazione. Fu ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 26 aprile 2021) Nell’ultima edizione degliha vinto il premio come miglior attore protagonista, per l’interpretazione nel film The Father, diretto da Florian Zeller. A divertire il mondo il fatto che l’attore non solo non si sia presentato a ritirare il premio, ma non si è nemmeno collegato online. Su Instagram, dopo la cerimonia, ha spiegato – ringraziando – che non se lo aspettava davvero. A 83 anni è il più anziano interprete ad aver vinto la statuetta come miglior attore. Non ha certamente bisogno di presentazioni, 83 anni è un attore e regista britannico, vegetariano e membro di spicco di Greenpeace. Nato nel sud del Galles frequentò a Cowbridge la Cowbridge Grammar School, sin da subito comprese la sua passione per la recitazione. Fu ...

Advertising

WeCinema : Anthony Hopkins vince ??! Grazie alla sua strepitosa interpretazione in 'The Father- Nulla è come sembra', si aggiu… - WeCinema : ???? Una serata magica e un evento formidabile! Agli #Oscar2021 trionfa #Nomadland, Miglior Film e Regia.… - Agenzia_Ansa : Oscar, miglior attore protagonista è Anthony Hopkins #Oscars #ANSA - cicciodevilla : RT @Agenzia_Ansa: #Oscar, Anthony Hopkins vince come miglior attore. Il messaggio su Instagram dal Galles: 'Non me l'aspettavo, davvero' #… - Giustina326 : RT @Zziagenio78: C'è Anthony Hopkins che non si presenta a ritirare l'Oscar e poi ci sono io che quando vado a ritirare il premio della rac… -