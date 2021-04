Anne McLaren | chi è la biologa inglese celebrata oggi dal Doodle di Google

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ilcelebra il 94° compleanno della scienziata e autrice britannica. Il lavoro dellaha portato alla fecondazione umana in vitro e grazie a questoè ampiamente considerata uno dei biologi riproduttivi più importanti del XX secolo. La sua ricerca fondamentale sull’embriologia ha aiutato innumerevoli persone a realizzare il sogno di diventare genitori.chi èè nata a Londra il 26 Aprile 1927. Ha studiato zoologia all’Università di Oxford. Qui ha avuto la possibilità di incontrare biologi di talento come Peter Medawar, premio Nobel per le sue ricerche sul sistema ...