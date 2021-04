Accadde oggi | 27 Aprile | eventi storici | santi e ricorrenze

(Di martedì 27 aprile 2021) Il 27è il 117º giorno del calendario gregoriano (il 118º negli anni bisestili). Mancano 248 giorni alla fine dell’anno: diamo insieme uno sguardo ai principaliriconducibili alla giornata di, 2731 – Possibile data della morte di Gesù, secondo i vangeli sinottici. 1124 – Davide I di Scozia viene incoronato re. 1296 – Battaglia di Dunbar: Edoardo I d’Inghilterra sconfigge gli scozzesi. 1521 – Ferdinando Magellano viene ucciso da nativi filippini. 1565 – Filippine: la città di Cebu diventa il primo insediamento spagnolo. 1667 – John Milton, ormai cieco e ridotto in povertà, vende per 10 sterline i diritti del suo poema epico Paradiso perduto. 1805 – Prima guerra ...

