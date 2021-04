A Milano c'è gente che si è messa in coda al cinema all'alba per vedere 'Caro Diario' (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - In una Milano ancora notturna attraversata dal profumo del pane appena sfornato, alle 5 e mezza sono già un'ottantina le persone in coda che vogliono riassaporare, prime in Italia, il gusto del cinema. Siamo al ‘Beltrade' piccola e pugnace realtà di periferia che si è conquistata l'amore dei cinefili a suon di perle rare, ma anche di riproposizioni di pellicole di culto, come il ‘Caro Diario' di Nanni Moretti che aspetta in sala i primi spettatori dal 22 ottobre 2020. C'é anche la coda di spera in una disdetta Lo sguardo di Paola Corti, che lo gestisce assieme a Monica Naldi, s'illumina sulla coda parallela, sono almeno una ventina, a quella di chi ha prenotato: “Ma voi siete qui senza biglietto? Siete dei pazzi meravigliosi”. Hanno deciso di aprire ... Leggi su agi (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - In unaancora notturna attraversata dal profumo del pane appena sfornato, alle 5 e mezza sono già un'ottantina le persone inche vogliono riassaporare, prime in Italia, il gusto del. Siamo al ‘Beltrade' piccola e pugnace realtà di periferia che si è conquistata l'amore dei cinefili a suon di perle rare, ma anche di riproposizioni di pellicole di culto, come il ‘' di Nanni Moretti che aspetta in sala i primi spettatori dal 22 ottobre 2020. C'é anche ladi spera in una disdetta Lo sguardo di Paola Corti, che lo gestisce assieme a Monica Naldi, s'illumina sullaparallela, sono almeno una ventina, a quella di chi ha prenotato: “Ma voi siete qui senza biglietto? Siete dei pazzi meravigliosi”. Hanno deciso di aprire ...

