Un posto al sole, le trame ufficiali della puntata di martedì 27 aprile 2021

L'episodio di UPAS che andrà in onda martedì 27 aprile 2021 è il 5.682° e fa parte del blocco numero 1.137 (un blocco corrisponde ad una settimana). Regia a cura di Giosuè De Falco. Per i più curiosi che proprio non riescono ad aspettare e sono impazienti di sapere cosa succederà, ecco le anticipazioni ufficiali! Mentre Alberto (Maurizio Aiello) cerca di accorciare le distanze con Clara (Imma Pirone), lei sembra ormai determinata a far valere i suoi diritti e andare avanti con la sua vita. Messa davanti all'evidenza, Mariella (Antonella Prisco) aprirà gli occhi sull'avvenenza di Speranza (Mariasole Di Maio) ma prenderà comunque un abbaglio. Un posto al sole è una produzione Rai Fiction – Fremantlemedia e Centro di Produzione Rai di Napoli.

