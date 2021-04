Tuttosport mette pressione al Napoli: “Favorito per la qualificazione Champions” (Di domenica 25 aprile 2021) L’avvento della Superlega sembra aver fatto perdere fascino alla Champions League. Il rapido fallimento del progetto sponsorizzato fortemente da Florentino Perez e Andrea Agnelli ha fatto ritrovare vigore alla lotta alla qualificazione Champions League. Ci sono quattro squadre che si giocano tre posti e da Torino il quotidiano Tuttosport, molto vicino alle cose di casa bianconera, cerca di mettere pressione sul Napoli e scrive: Pirlo, però, fa i conti guardandosi soprattutto alle spalle: il Napoli, vincendo tutte le sei partite che ancora restano, senza incorrere in passi falsi, arriverebbe a quota 81 punti. Per farne 82 la Juventus deve accumulare 17 punti nelle ultime sei giornate: vale a dire sei vittorie perché, con cinque vittorie e un pareggio, ... Leggi su napolipiu (Di domenica 25 aprile 2021) L’avvento della Superlega sembra aver fatto perdere fascino allaLeague. Il rapido fallimento del progetto sponsorizzato fortemente da Florentino Perez e Andrea Agnelli ha fatto ritrovare vigore alla lotta allaLeague. Ci sono quattro squadre che si giocano tre posti e da Torino il quotidiano, molto vicino alle cose di casa bianconera, cerca diresule scrive: Pirlo, però, fa i conti guardandosi soprattutto alle spalle: il, vincendo tutte le sei partite che ancora restano, senza incorrere in passi falsi, arriverebbe a quota 81 punti. Per farne 82 la Juventus deve accumulare 17 punti nelle ultime sei giornate: vale a dire sei vittorie perché, con cinque vittorie e un pareggio, ...

