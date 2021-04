Top Dieci, Carlo Conti sceglie l’artiglieria pesante per la seconda puntata (Di domenica 25 aprile 2021) Top Dieci torna in onda venerdì 30 aprile con la seconda puntata della nuova edizione. Le anticipazioni ci rivelano che Carlo Conti schiererà un parterre d’eccezione per il prossimo appuntamento, dopo che all’esordio è stato sconfitto sonoramente dalla concorrenza Mediaset. Stavolta però non avrà contro Felicissima Sera, lo show record di ascolti di Pio e Amedeo, bensì l’Isola dei Famosi, dopo il cambio di palinsesto deciso dall’azienda del Biscione. A seguire l’elenco completo degli ospiti della prossima puntata di Top Dieci, con le due squadre che si sfideranno per la vittoria finale e l’ospite musicale. Ospiti di Top Dieci nella seconda puntata: c’è anche Diletta Leotta Gli ospiti della seconda ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 25 aprile 2021) Toptorna in onda venerdì 30 aprile con ladella nuova edizione. Le anticipazioni ci rivelano cheschiererà un parterre d’eccezione per il prossimo appuntamento, dopo che all’esordio è stato sconfitto sonoramente dalla concorrenza Mediaset. Stavolta però non avrà contro Felicissima Sera, lo show record di ascolti di Pio e Amedeo, bensì l’Isola dei Famosi, dopo il cambio di palinsesto deciso dall’azienda del Biscione. A seguire l’elenco completo degli ospiti della prossimadi Top, con le due squadre che si sfideranno per la vittoria finale e l’ospite musicale. Ospiti di Topnella: c’è anche Diletta Leotta Gli ospiti della...

Advertising

Esperanzaturca : RT @Valenti40905251: Blocchiamo subito le haters maliziose #DilettaLeotta ha già partecipato a Top Dieci (2020) ed aveva già firmato altre… - tuttopuntotv : Top Dieci, Carlo Conti sceglie l’artiglieria pesante per la seconda puntata #top10 - Valenti40905251 : Blocchiamo subito le haters maliziose #DilettaLeotta ha già partecipato a Top Dieci (2020) ed aveva già firmato alt… - infoitsport : Ranking Atp Live: nuovi 'best' per Sinner e Musetti. Dieci italiani in top-100 - infoitcultura : 'Top dieci', torna il gioco delle classifiche con Carlo Conti -