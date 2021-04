Tezenis Verona suona la carica | contro Ferrara arriva la nona vittoria consecutiva

Advertising

larenait : Nona vittoria di fila per la Tezenis @scaligerabasket Verona - megabasket : La sintesi di Tezenis Verona – Reale Mutua Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Tezenis Verona

Scaligera Basket Verona

Termina 91 a 68 la sfida all'Agsm forum trae Ferrara. Parte con il piede giusto la scalata dellaverso la serie A1. Nella prima gara della fase ad orologio del girone Giallo , all'Agsm forum dila...Sempre nel girone giallo e anch'essa all'ottavo posto la, che si impone con forza sulla Top Secret Ferrara per 91 - 68 Il primo turno del girone blu è favorevole anche all' Orlandina ...Termina 91 a 68 la sfida all'Agsm forum tra Tezenis Verona e Ferrara, prima gara della fase ad orologio girone Giallo ...Nono successo di fila per la Tezenis che bagna il primo match della fase a orologio girone Giallo con il 91-68 sulla Top Secret Ferrara.... Scopri di più ...