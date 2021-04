Tennis, WTA Stoccarda 2021: Ashleigh Barty rimonta Sabalenka e conquista il suo 11° titolo (Di domenica 25 aprile 2021) La numero uno del mondo Ashleigh Barty ha conquistato a Stoccarda il suo undicesimo titolo della carriera, dopo aver sconfitto in finale la bielorussa Aryna Sabalenka in tre set con il punteggio di 3-6 6-0 6-3 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Un altro successo in rimonta per l’australiana, che aveva recuperato un set di svantaggio anche nei quarti contro Pliskova e poi anche in semifinale contro Svitolina. Sabalenka riesce a difendere una palla break in apertura e poi ne annulla altre due nel quinto game. Nel gioco successivo è Barty a dover salvare tre break pointi con la parità che non si schioda. Il momento decisivo arriva nell’ottavo game, quando Sabalenka riesce a strappare il servizio all’avversaria, ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) La numero uno del mondohato ail suo undicesimodella carriera, dopo aver sconfitto in finale la bielorussa Arynain tre set con il punteggio di 3-6 6-0 6-3 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Un altro successo inper l’australiana, che aveva recuperato un set di svantaggio anche nei quarti contro Pliskova e poi anche in semifinale contro Svitolina.riesce a difendere una palla break in apertura e poi ne annulla altre due nel quinto game. Nel gioco successivo èa dover salvare tre break pointi con la parità che non si schioda. Il momento decisivo arriva nell’ottavo game, quandoriesce a strappare il servizio all’avversaria, ...

Advertising

sportface2016 : #WtaStoccarda 2021: #Barty supera in rimonta #Sabalenka e conquista il titolo - senzasinistra : #AshleighBarty vince bene a #Stoccarda e si conferma #numero1 nella classifica #Wta. Bel tennis, confermo, gran be… - Luca44720436 : RT @SuperTennisTv: Ashleigh Barty e Aryna Sabalenka si affrontano per il titolo del WTA 500 di Stoccarda! 3-3 il bilancio dei precedenti..… - SuperTennisTv : Ashleigh Barty e Aryna Sabalenka si affrontano per il titolo del WTA 500 di Stoccarda! 3-3 il bilancio dei precede… - KevinDozo : ??Bet tennis wta ?? Sabalenka a 2,20 belle confiance ???? Mise 3% bk #TeamParieur -